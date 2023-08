Une démarche visant à stabiliser la récolte annuelle de liège dans la wilaya de Tizi-Ouzou entre 5.000 et 6.000 qx, a été entamée par la Conservation locale des forêts, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette institution.

L’exploitation du liège se fait par séries ou "coupons réglés" dans les subéraies, avec une rotation d’exploitation de 9 à 12 ans, a indiqué à l’APS le chef de service Gestion du patrimoine à la conservation des Forêts, l’inspecteur en chef des forêts, Hamid Goussam.

L’ouverture d’accès vers les forêts de chêne-liège et le renforcement du dispositif de lutte contre les incendies sont des éléments qui vont contribuer à réaliser l'objectif à portée économique de stabilisation de la quantité de liège à récolter, a-t-il ajouté. M. Goussam a souligné l’intérêt économique de mettre, chaque année, la même quantité de liège sur le marché (entre 5 000 et 6 000 qx/an).

"Economiquement parlant, il est plus intéressant d’avoir une régularité dans la production de liège, aussi bien pour les besoins de l’industrie de transformation du pays que pour l’exportation, sacha nt que le liège est un produit très demandé sur le marché international, pour la fabrication de bouchons et de panneaux d'isolation", a-t-il fait savoir. Pour cette année, la récolte a débuté légèrement en retard, soit le 25 juin dernier au lieu du début du même mois voir la fin du mois de mai, comme d'habitude. La raison en est les conditions climatiques défavorables (pluies du mois de juin) n’ayant pas permis à l’écorce (liège) de se détacher de la Mère (arbre), a expliqué M. Goussam. La récolte du liège s’annonce, cette année, en légère augmentation à travers les subéraies de la wilaya de Tizi-Ouzou, comparativement à 2022. Il est attendu la production de 1248 qx de ce produit ligneux cette saison, contre les 1200 qx obtenus durant la campagne précédente, selon le même responsable.

Cette récolte reste en deçà de la moyenne annuelle que compte atteindre la Conservation des forêts, les subéraies de la wilaya ayant été particulièrement affectées par les incendies qui ont "perturbé la constance de la récolte", a-t-on appris de même source.

En effet, la production a connu une fluctuation ces dix dernières années. La production était de 1.200 qx en 2012 et est revenue à 1.200 en 2022 après avoir réalisé des pics de 8.700 qx en 2017 et de 9.400 en 2019, sans oublier la production record de 2018 de l’ordre de plus de 16.000 qx, a rappelé M. Goussam.

La récolte de cette année se fera au niveau de six cantons forestiers qui sont Tala Mimoune (Mizrana), El Koucha, Inijoual, Tizi N’Sebt et Bouloulou dans la forêt de Moulay Yahia (Draa El Mizan) et El Kalaa (Azazga), a indiqué le même responsable.

Selon les prévisions de la Conservation, la plus importante production sera réalisée au niveau du canton de Tala M Mimoune (790 qx), suivie par El Kalaa (350 qx) et les quatre cantons de la forêt de Moulay Yahia (108 qx au total). La récolte de liège a été confiée à l’Entreprise régionale de génie rural (ERGR) Djurdjura. L’opération de démasclage est prise en charge par un total de 48 ouvriers, a fait savoir M. Goussam qui a relevé un problème de manque de main d’œuvre (démascleurs) à Tizi-Ouzou.

Le stockage de la production se fait au niveau du dépôt de Yakourene, ou une quantité de plus de 500 qx récoltée jusqu’au 25 juillet écoulé a été déjà acheminée, a-t-on appris de même source.