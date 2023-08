L'université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed s'apprête à recruter 98 enseignants afin de renforcer l'encadrement en prévision de la prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement de l'Enseignement supérieur.

"L'université s'apprête à lancer une campagne d'embauche jamais enregistrée (auparavant) pour le recrutement de 98 enseignants à répartir entre les six domaines de formation que couvre l'université", a précisé à l'APS le recteur de cet établissement de l'enseignement supérieur, Ahmed Chaâlal.

Ce nombre d'enseignants "est à même d'améliorer le taux d'encadrement.

Néanmoins, le domaine des langues étrangères, principalement la langue anglaise, n'a malheureusement pas bénéficié de postes faute de candidats", a expliqué M. Chaâlal.

L'Université compte actuellement 992 enseignants, après le recrutement de 17 enseignants au cours de l'année universitaire 2022-2023 et compte également 26.400 étudiants. Pour la prochaine rentrée, l'université d'Oran 2 sera dotée d'une capacité d'accueil de 1.000 places pédagogiques supplémentaires et devra recevoir plus de 5.500 nouveaux ba cheliers, a fait savoir Ahmed Chaâlal.