Une opération de fraisage du tronçon autoroutier de Djebahia (Bouira) de l’Autoroute Est-Ouest, qui connaît de sérieuses dégradations, sera lancée lundi, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de wilaya des Travaux publics.

Une opération de fraisage du tronçon dégradé sera menée à partir de lundi afin d’écarter tout danger pour les automobilistes, avant de lancer une expertise par le laboratoire central des travaux publics pour identifier les origines des dégradations, selon la même source Cette décision intervient suite à une réunion, qui a regroupé, dimanche, le wali de Bouira, Abdelkrim Laâmouri, avec une délégation du ministère des Travaux publics et durant laquelle le chef de l’exécutif a souligné la "nécessite d’une prise en charge urgente" de ce tronçon autoroutier.

Lors de cette même réunion, l’ayant regroupé avec la directrice centrale chargée de la gestion et de l’entretien des autoroutes, au ministère des Travaux publics, Mme Karima Ouslimane, et le directeur régional de l’Algérienne des Autoroutes (ADA), Aziz Ait Kaci, le wali a insisté sur la nécessité d’engager u ne étude géotechnique afin d’identifier la nature des travaux à mener et apporter des solutions définitives au problème. Dans sa voie menant vers Alger, le tronçon autoroutier de la pente de Djebahia qui s’étend sur une distance de 5 km, connaît de "graves dégradations" de la chaussée dues essentiellement à la surcharge des camions poids-lourds empruntant cet axe autoroutier, et ce malgré l’opération de réaménagement menée en septembre 2022, a souligné le wali.

Plusieurs automobilistes se plaignent des dégradations que connaît ce tronçon qui constitue un véritable danger pour les usagers de la route, a-t-il dit.