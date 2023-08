Algérie Télécom et l'entreprise publique Catel Fibroptic ont conclu, jeudi à Alger, une convention de partenariat portant sur la fabrication et la fourniture de câbles à fibre optique de télécommunications (FTTH), dans le but de soutenir le développement du réseau national, a indiqué le groupe dans une communiqué.

La cérémonie de signature s'est tenue au siège de la direction générale d'Algérie Télécom, en présence du PDG, Adel Bentoumi et du fondé de pouvoir de Catel Fibropic, Salah Aliane, ainsi que d'un représentant du holding industriel Elec El Djazair, selon la même source.

Cette entente "stratégique" vise à développer et à étendre les réseaux d'Algérie Télécom, à savoir le réseau de transport et le réseau d'accès, pour répondre efficacement aux besoins constamment croissants de connectivité des citoyens algériens, des organismes et des institutions, relève-ton dans le même texte.

Cette convention "favorisera également le renforcement des liens économiques étroits entre les deux partenaires et établira un environnement propice au développement continu des investissements dans le secteur des télécommunications", ajoute Algérie Télécom expliquant que la fabrication locale des câbles à fibre optique, via une unité de production en Algérie, ajouterait "une valeur significative à l'écosystème numérique".

Cette alliance stratégique entre deux entités publiques "confirme la volonté commune de promouvoir la production nationale et de stimuler l'essor de la digitalisation dans notre cher pays", est-t-on souligné dans le communiqué.