La pièce de théâtre "El Azeb" (le célibataire) a reçu une invitation pour participer au Festival du théâtre méditerranéen en Tunisie prévu en octobre prochain, a-t-on appris du directeur du Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran, Mourad Senouci.

La pièce "El Azeb", une production du Théâtre régional Abdelkader-Alloula adaptée du roman "Azeb Haï El Mordjane" de la poétesse et romancière Rabéa Djalti, participera au Festival du théâtre méditerranéen qui sera organisé du 1er au 9 octobre prochain à Kairouan (Tunisie) après avoir reçu une invitation officielle de la part des organisateurs de cette manifestation théâtrale, a indiqué à l’APS M. Senouci.

"Cette invitation se veut le fruit d’un partenariat entre le Théâtre d’Oran et le Centre national des arts dramatiques et du spectacle de Kairouan, qui organise le Festival du théâtre méditerranéen", a souligné M. Senouci, rappelant la signature, à l'occasion des Journées du théâtre méditerranéen d’Oran qui s’est déroulée du 7 au 12 juillet dernier, d’une convention de coopération entre les deux instances.

Lors du Festival du théâtre méditerranéen de Tunis , la pièce "El Azeb", écrite et mise en scène par Moulay Meliani et Mohamed Mourad, sera représentée deux fois, la première à Kairouan et la seconde dans la ville de Monastir, a-t-il fait savoir.

Avant ce Festival, la pièce "El Azeb" qui raconte l’histoire d’un jeune qui s’est abstenu de se marier et de fonder une famille en raison des frais exorbitants du mariage, sera représentée quatre fois au niveau du Théâtre régional d’Oran en septembre prochain et un nombre similaire de représentations après son retour de Tunisie, portant le nombre total de cette œuvre théâtrale à huit depuis la représentation générale en octobre dernier, pour atteindre ainsi près de 50 représentations d’ici à la fin de l’année en cours.