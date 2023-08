La production industrielle en Allemagne a plongé en juin, pour le deuxième mois consécutif, sur fond de coûts élevés de l'énergie et de demande atone pour le secteur, qui plombent depuis plusieurs mois la première économie européenne.

Elle a baissé de 1,5% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, après une baisse révisée de 0,1% en mai, a indiqué lundi l'office de statistique Destatis dans un communiqué.

Le recul est beaucoup plus fort qu'attendu par les experts de l'outil d'analyse financière Factset, qui tablaient sur une baisse de 0,5%. Sur un an, la production recule de 1,7%, toujours selon Destatis. Dans le détail, la production de biens d'équipement a diminué de 3,9%. Une baisse qui n'est pas compensée par la hausse pour les biens de consommation (+1,8 %) et de biens intermédiaires (+0,4 %), selon Destatis. L'automobile voit sa production reculer de 3,5% sur un mois. L'industrie allemande, pilier de la première économie européenne, souffre depuis plusieurs mois. Pour le deuxième trimestre, Destatis a certes fait état d'un PIB en stagnation (+0,0%). Mais ces chiffres sont pr ovisoires.