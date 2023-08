Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a reçu, dimanche au siège du ministère, successivement les ambassadeurs et représentants des cinq Etats membres du groupe des BRICS accrédités en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Il s'agit des ambassadeurs de la Chine, de la Russie, de l'Inde, ainsi que des chargés d'affaires aux ambassades du Brésil et de l'Afrique du Sud en Algérie, lit-on dans le communiqué. "Ces réunions s'inscrivent dans le cadre des démarches visant à mobiliser davantage de soutien à la candidature de l'Algérie pour son adhésion en tant que membre au sein du groupe des BRICS, notamment en valorisant les atouts de cette candidature qui repose sur une forte volonté politique de la part du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et puise sa spécificité des principes, des valeurs et des références sous-tendant la politique étrangère de notre pays, laquelle n'a eu de cesse de plaider pour l'établissement d'un ordre international multipolaire et d'œuvrer en faveur de l'activation de l'action internationale multipartite et de la démocratisation des relations internationales", précise le communiqué.

Dans ce cadre, M. Attaf a affirmé que "l'Algérie, de par son militantisme politique connu pour promouvoir les valeurs et les principes sur lesquels et pour lesquels l'organisation des BRICS a été fondée et la dynamique économique qu'elle connaît dans le contexte des réformes initiées par Monsieur le Président de la République qui se traduisent par les indicateurs positifs de développement qu'elle a réalisés ces dernières années, ambitionne d'apporter une contribution qualitative à l'activité de ce Groupe, en faveur des objectifs de paix, de sécurité, de développement et de bien-être au double plan régional et international", conclut le communiqué.