Les députés sénégalais ont ouvert samedi le débat sur une réforme du code électoral qui permettrait aux personnes condamnées et ayant bénéficié ensuite d'une amnistie ou d'une grâce de se présenter aux élections.

Le texte appelé à être soumis au vote pourrait donc rendre à nouveau éligibles deux figures de l'opposition, Khalifa Sall et Karim Wade, que l'actuel code électoral empêche de concourir en raison de leur condamnation passée dans des affaires financières distinctes.

Cette condamnation les avait empêchés de concourir à la présidentielle de 2019 contre le sortant et futur vainqueur Macky Sall (sans parenté avec Khalifa). Karim Wade, 54 ans, collaborateur et ministre de son père président de 2000 à 2012, a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu plus de trois ans, il a été gracié en 2016 par le président Sall, mais a dû s'exiler.

Khalifa Sall, 67 ans, maire de Dakar à partir de 2009, a été reconnu coupable du détournement d'environ 2,5 millions d'euros des caisses municipales, et condamné en 2018 à cinq ans de prison. Emprisonné en 2017, il a recou vré la liberté en 2019, lui aussi à la faveur d'une grâce présidentielle. MM. Wade et Sall ont dénoncé les procédures menées contre eux comme "une machination visant à les éliminer politiquement".

Une réhabilitation électorale des deux hommes est présentée par le pouvoir et une partie de l'opposition comme susceptible de contribuer à atténuer les vives tensions qu'a connues le Sénégal, dont la présidentielle est prévue dans sept mois.