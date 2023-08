Le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah Al-Bourhane, a nommé, samedi soir, le directeur général de la police, Khaled Hassan Mouheiddine, au poste

de ministre de l'Intérieur. Le nouveau ministre succèdera ainsi à Anan Hamed Mohammed Omar, limogé en mai dernier.

L'ex-ministre de l'Intérieur, Mohamed Omar, occupait lui aussi avant sa désignation le poste du directeur général de la police.

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FRS) à Khartoum et dans d'autres régions, qui ont fait plus de 3.000 morts et plus de 6.000 blessés, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

Selon les estimations des Nations unies, plus de trois millions de personnes ont été contraintes de fuir les combats, tant à l'intérieur et que vers l'extérieur du pays, depuis que le conflit a éclaté au Soudan.