Une attaque informatique sur un réseau d'hôpitaux américains a entraîné la fermeture de certains de leurs services, notamment d'urgence, situés dans au moins quatre Etats du pays, ont-ils fait savoir vendredi.

Prospect Medical Holdings, qui gère 16 hôpitaux en Californie, dans le Connecticut, la Pennsylvanie et à Rhode Island, a été victime d'un "incident de sécurité des données", a déclaré une porte-parole aux médias. "Quand nous avons appris cela, nous avons débranché nos systèmes pour les protéger et ouvert une enquête avec l'aide extérieure de spécialistes en cybersécurité", a-t-elle ajouté, disant tout faire pour "revenir à la normale au plus vite."L'hôpital Waterbury du groupe, dans le Connecticut, a fait savoir qu'il était passé au papier et aux crayons pour l'ensemble de ses patients. Un service d'urgence du groupe, dans cet Etat de la côte est, a également été fermé, des opérations programmées annulées.

La porte-parole d'un hôpital du groupe en Pennsylvanie a dit au journal Philadelphia Inquirer qu'il s'agissait d'une attaque au rançongiciel, un type de programme malveillant qui chif fre les données et les rend accessibles contre rançon. Les attaques informatiques sont récemment devenues fréquentes contre les hôpitaux.