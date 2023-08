Les familles de la wilaya de Guelma seront conviées, durant le mois d’août en cours, à deux événements culturels locaux, en l’occurrence les "Nuits de la chanson Chaâbi" et les "Nuits des Aïssaoua", prévues à la Maison de la culture Abdelmadjid-Chafai, a indiqué, samedi, le directeur de cette structure culturelle. M. Amar Aziz a précisé, dans une déclaration à l’APS, que la manifestation "Nuits de la chanson Chaâbi" se déroulera entre le 7 et le 9 août, suivie directement par les "Nuits des Aissaoua", du 14 au 16 du même mois.

Ce responsable a souligné que la reprise du programme d’activités culturelles a été décidée par le wali, Mme Houria Aggoun, après une pause observée en solidarité avec les victimes des incendies qui ont récemment affecté certaines wilayas du pays. M. Aziz a ajouté que l’animation de ces deux événements culturels sera confiée à des troupes artistiques et des artistes issus de toute la wilaya de Guelma, dans le but de découvrir des talents et d’ouvrir les portes aux amateurs de ces genres artistiques pour mettre en valeur leurs capacités face au public.

L’organisation de c es journées sera supervisée par le commissariat du Festival culturel local pour les arts et les cultures populaires relevant de la Maison de la culture Abdelmadjid-Chafai, a également précisé le même responsable.

Selon la même source, le programme culturel du mois d’août comprend aussi l’organisation de soirées artistiques animées par des artistes locaux, en plus de la projection, le 20 août, de films historiques et de témoignages enregistrés de témoins, à l’occasion de la commémoration du double anniversaire de l’offensive du nord constantinois, en 1955, et du congrès de la Soummam en 1956.