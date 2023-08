Plusieurs activités intellectuelles et culturelles ont été programmées dans le cadre de la première édition du Salon de wilaya du livre religieux dont les festivités ont été ouvertes samedi à la bibliothèque principale de lecture publique Dr. Yahia Bouaziz de Mascara.

Le Salon, organisé à l’initiative de la bibliothèque principale de lecture publique dans le cadre du programme de la célébration du mois de Moharram de l'hégire élaboré en collaboration avec la Direction des affaires religieuses et des wakfs, comprend une exposition d’un lot de livres, mettant en lumière l’histoire de l’Islam et de sa civilisation et des ouvrages sur les mosquées d’Algérie et les zaouïas durant la période Ottomane.

D’autres livres traitant de l’interprétation du saint Coran, de la vie du prophète Mohamed (QSSSL) et des principes du fikh, ainsi que des sciences juridiques et des hadiths du prophète (QSSSL), sont également exposés.

Dans cette exposition de trois jours, le visiteur trouvera également des CD de causeries religieuses, mettant en valeur les bienfaits du jour de l’Achoura.

Au programme de cette m anifestation, figure également une conférence religieuse animée par des cadres de la Direction des affaires religieuses et des wakfs, en plus de la tenue d’une soirée poétique célébrant les us et coutumes de la société durant la journée de Achoura, avec la participation de poètes de la wilaya, selon les organisateurs.

Deux concours seront également organisés, celui du "meilleur long poème" (El qacida tawila) dédiée à la journée de l’Achoura dans la wilaya et du meilleur "Inchad", ciblant notamment les adhérents de la bibliothèque principale de lecture publique.

La bibliothèque principale de lecture publique de Mascara, en collaboration avec la Direction des affaires religieuses et des wakfs, poursuit son programme de célébration du mois de Moharam, élargi aux annexes de la bibliothèque du chef lieu de wilaya et aux communes de Mohammadia et Matmor.

Le programme comprend des conférences religieuses qui seront animées par des cadres et la Direction et des Anachid religieux à exécuter par une troupe locale, des ateliers du Mounchid essaghir, la récitation du Saint Coran et la qacida (poésie), selon les organisateurs.