La nomenclature de la formation professionnelle dans la wilaya de Djanet sera enrichie par l'introduction de deux nouvelles spécialités au titre de la nouvelle rentrée professionnelle (session d'octobre 2023), dans le but de répondre aux exigences du marché du travail dans cette wilaya, ont indiqué dimanche les responsables du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels.

Il s’agit des spécialités de l'installation du réseau de télécommunication sans fil, dans la filière informatique et numérisation (25 postes), selon la même source, ajoutant que cette nouvelle spécialité répond aux besoins du marché du travail , compte tenu de l'importance de la numérisation , et aussi pour accompagner les efforts de l'Etat en matière de la numérisation de divers secteurs.

La deuxième spécialité concerne la fabrication de produits de boulangerie dans la filière hôtellerie , restauration et tourisme (25 postes), a expliqué à l’APS, le directeur du secteur, Brahim Moussaoui. Pas moins de 552 nouveaux postes pédagogiques ont été retenus pour la prochaine , dans le but d'atti rer le plus grand nombre de jeunes de la région et assurer ainsi une formation qualitative, les encourager aussi pour monter de microprojets , a-t-il dit .

Ces postes sont répartis en mode de formation couronnés par un diplôme (352 postes), apprentissage (107) , formation qualifiante (200), y compris celles destinées aux femmes au foyer, et autant de postes répartis sur d'autres types de formation, a-t-on détaillé .

De son côté, l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle "Bakda Brahim" de Djanet a offert 230 nouveaux postes pour cette session, dont 130 postes dans le mode de formation couronnée par un diplôme de technicien supérieur , répartis sur sept (7) spécialités .

La spécialité de guide touristique (25 postes) prévue dans le même institut pour la prochaine rentrée professionnelle est considérée comme l'une des spécialités qui connaissent un grand engouement des jeunes de la wilaya au égard de la spécificité touristique de la région de Djanet.

Pas moins de 100 stagiaires dans le domaine du tourisme ont été formés depuis 2020 par le même établissement de formation, dans l’objectif de répondre aux besoins du marché de l'emploi dans le secteur du tourisme .

La wilaya de Djanet compte plus de 60 agences de voyages et de tourisme, qui ont contribué à assuré des emploi s dans le secteur du tourisme , notamment durant la saison du tourisme saharien , a déclaré à l’APS , le sous-directeur des études et des stages , Djamel Abdelhafid .

En prévision de la prochaine rentrée professionnelle, un riche programme d’information a été préparé par les services de l’institut, dans le but d'attirer le plus grand nombre d'inscrits , a-t-on précisé .

Il s’agit notamment d’expliquer aux jeunes les opportunités offertes par le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels , en collaboration avec la maison d'accompagnement et d’intégration, et autres dispositifs de l’emploi des jeunes.