Le président de l'Assemblée populaire nationale, M. Brahim Boughali a présidé, jeudi,

une réunion de coordination qui s'est déroulée en présence des présidents des groupes

parlementaires, consacrée à l'examen du travail accompli au cours de la session

parlementaire 2022-2023, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Cette réunion intervient dans le cadre de "l'évaluation du travail accompli, que M. Boughali tient à consolider, après avoir tenu deux réunions dans le même cadre avec les présidents des commissions permanentes, puis avec les directeurs des différentes structures de l'APN", précise le communiqué.

"Avant l'entame des travaux, le président de l'APN et les présidents des groupes parlementaires ont salué les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné la prise en charge rapide des victimes des récents incendies et leur indemnisation pour les pertes subies", soulignant "l'engagement de l'Etat à répondre rapidement et de manière optimale aux différentes préoccupations des citoyens, en toutes circonstances".

La réunion a, également, permis de "mettre en avant les résultats diplomatiques réalisés par le président de la République, lors de ses visites en Chine, en Turquie et au Qatar", relevant la portée de ces visites qui confirment la place de l'Algérie dans le concert des nations et les incidences positives de ces visites sur l'économie nationale. Selon la même source, cette réunion a permis "de faire le point sur le travail effectué au cours de cette session et de l'évaluer à tous les niveaux, outre l'examen des moyens de consolidation des points positifs enregistrés et de recherche des meilleurs moyens permettant de renforcer la bonne performance des députés de l'APN".

Les travaux de cette réunion se sont poursuivis par l'écoute des avis des présidents des groupes parlementaires sur différentes questions, notamment celles ayant trait à la préparation de la prochaine session ordinaire.