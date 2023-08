Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les résidus de la Issaba (bande), tentaient, toujours, de semer l'anarchie au sein de la société à travers la spéculation délibérée sur les prix.

"Les résidus de la Issaba disposent, aujourd'hui, de fonds colossaux et ont même tenté d’acheter les consciences", a déclaré le Président Tebboune dans son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée samedi soir sur les chaînes de télévision et stations de radio nationales. "Je n’exclus pas que certaines personnes sont soutenues par des membres de cette Issaba, qui cherchent à semer l'anarchie et l'instabilité dans le pays, en spéculant sur les prix des produits alimentaires et en portant atteinte au pouvoir d’achat des citoyens", a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, le président de la République a insisté sur l'impératif de moraliser la vie publique de la société, ce qui a déjà été fait à travers la révision de toutes les lois et le châtiment de toute personne portant atteinte aux constantes nationales. Le président de la République a affirmé que l'Etat était devenu fort pour "défendre le citoyen et non pour l'opprimer", mettant en garde "quiconque oserait porter atteinte au pouvoir d'achat du citoyen".

A ce propos, le Président Tebboune s'est dit satisfait des mesures prises pour protéger le pouvoir d'achat des Algériens, lesquelles restent tout de même "insuffisantes", réitérant, par la même occasion, son engagement à ce que l'augmentation des salaires atteigne un taux de "47% à 50% d'ici 2024".

Il a rappelé, à ce propos, les mesures prises depuis 2021 au profit des travailleurs et des personnes à faible revenu, indiquant que l'Algérie avait franchi un pas qualitatif en matière de développement et de préservation du caractère social de l'Etat.