Le secteur de la santé d’Illizi sera renforcé par un hôpital de 120 lits en cours de réalisation au centre ville, a-t-on appris lundi auprès de la wilaya.

Ce projet, qui a bénéficié des mesures de levée de gel et qui enregistre un avancement dans ses travaux, sera doté de plusieurs services médicaux au profit de la population de la wilaya, dont la médecine interne, la transfusion sanguine, la pédiatrie et autant d'autres spécialités médicales, en plus d'un bloc des urgences et un autre réservé à la pharmacie de l’hôpital, ainsi que d’autres installations permettant d'assurer le confort des patients, selon la même source.

Il est question, une fois réceptionnée cette future structure de santé, d'assurer la formation du personnel paramédical pour couvrir les besoins de la wilaya dans ce corps médical, dont notamment en infirmiers et sages-femmes, a-t-on expliqué.

Lors d’une récente visite des chantiers de l’hôpital, le wali d’Illizi, Ahmed Belhaddad, a souligné la nécessité de respecter les normes de réalisation exigées, ainsi que les délais de livraison. Des citoyens ont salué la concrétisation de ce nouvel hôpital qui contribuera à l’amélioration des prestations de santé dans la wilaya d'Illizi, ainsi que les conditions de prise en charge médicale au profit des patients de la région et d’éviter les déplacements vers des structures de santé d’autres wilayas.