L'Agence nationale du sang (ANS) a lancé un appel aux citoyens âgés entre 18 et 65 ans à faire un don de sang en cette saison estivale marquée par "une baisse de la fréquentation des structures de transfusion sanguine" et l'"accroissement des besoins en produits sanguins", indique dimanche l'ANS dans un communiqué.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de "la promotion du don de sang et de sensibilisation des citoyens à l'importance de ce geste salvateur, surtout en cette saison estivale marquée par la baisse de la fréquentation des structures de transfusion sanguine par les donneurs et l'accroissement des besoins en produits sanguins, notamment dans les services de gynécologie obstétrique et les urgences chirurgicales", précise la même source.

A cet égard, l'ANS a lancé un appel au don de sang à l'ensemble de la population âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé pour "offrir un peu de leur sang au niveau des structures de transfusion sanguine ou des véhicules de collecte de sang".