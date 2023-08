Les prix mondiaux des produits alimentaires ont enregistré une hausse en juillet dernier, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). "L’Indice FAO des prix des produits alimentaires, qui suit l’évolution mensuelle des prix internationaux de produits alimentaires échangés dans le monde, s’est établi en moyenne à 123,9?points en juillet?2023, ce qui représente une hausse de 1,3?% par rapport au mois précédent et un recul de 11,8?% par rapport à juillet?2022", précise la même source sur son site web.

Cette hausse découle d’une brusque envolée de l’Indice FAO des prix des huiles végétales, dont le niveau a augmenté de 12,1% par rapport à juin après sept baisses mensuelles consécutives. L’Indice FAO des prix des céréales , a reculé de 0,5% par rapport au mois de juin.

Cette baisse s’explique par "la dépréciation de 4,8?% des cours internationaux des céréales secondaires, qui découle de la hausse saisonnière de l’offre de maïs issue des récoltes en cours en Argentine et au Brésil et de l’augmentation attendue à un plus haut niveau de la production aux Etats-Unis d’Amérique", selon la Fao. Les prix internationaux du blé ont quant à eux grimpé de 1,6 %, ce qui marque leur première hausse en glissement mensuel en neuf mois, du fait notamment du temps sec persistant en Amérique du Nord. L’Indice Fao des prix de tous les types de riz a grimpé de 2,8?%en un mois et de 19,7?% en un an, et a atteint son plus haut niveau nominal depuis septembre?2011.

En revanche, l’Indice Fao des prix du sucre a reculé de 3,9?%, dans un contexte de bonne avancée de la récolte de canne à sucre au Brésil et d’amélioration des précipitations dans la plupart des zones de culture en Inde, qui ont pesé sur les cours mondiaux, au même titre que la demande atone de l’Indonésie et de la Chine, qui sont les deux plus grands importateurs de sucre au monde.

Pour les produits laitiers, l'indice Fao des prix a cédé 0,4?% en juillet et s’est établi à une valeur inférieure de 20,6?% à celle de juillet?2022. Enfin, l’indice Fao des prix de la viande a reculé de 0,3 % par rapport à leur niveau de juin. Les cours de la viande de bovins, d’ovins et de volaille ont fléchi du fait d’une disponibilité importante et, dans certains cas, d’une demande plus faible des principaux importateurs, explique l'Organisation onusienne.