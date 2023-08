Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu vendredi, l'Envoyé spécial du président de la République fédérale du Nigeria, Baba Gana Kingibe, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Attaf a reçu, de son hôte, un message écrit adressé au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par son homologue nigérian, Bola Ahmed Tinubu, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Cette visite s'inscrit dans le cadre de "l'échange de vues et la concertation autour des développements de la situation en République du Niger", ajoute le communiqué. M. Attaf a réaffirmé, dans ce sens, "la position de l'Algérie qui rejette le coup d'Etat militaire contre le président légitimement élu dans ce pays frère et voisin, et appelle à son retour à son poste constitutionnel, en sa qualité de président de la République du Niger", précise le document. Pour ce faire, le ministre des Affaires étrangères a souligné "la nécessité d'activer toutes les voies et moyens diplomatiques et pacifiques, pour éviter le choix du recours à la force qui ne ferait qu'exacerber la situation pour le Niger et la région toute entière".