L'Agence nationale des déchets (AND) a, récemment, lancé une étude pour la caractérisation des déchets marins, en partenariat avec des pêcheurs au Port d’Oran, a-t-on appris auprès de l'Agence.

L'étude entre dans le cadre du projet "Marine litter", lancé dans le cadre de la convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée contre la pollution, ratifiée par l’Algérie, a précisé Mme Sabrine Beggar, cheffe du département de la prévention au niveau de l’AND.

Le projet "Marine litter", lancé au début de l’année 2023, a désigné le Port d’Oran comme port pilote dans le cadre de ce projet, qui touchera plusieurs wilayas côtières, a fait savoir la même responsable, ajoutant que l’objectif de l’étude est de caractériser les déchets sur les côtes oranaises. Une première campagne de caractérisation a été effectuée au Port d’Oran, au cours du printemps 2023, et la seconde est prévue pour l’automne prochain, a-t-elle indiqué.

"Il s’agit d’identifier et caractériser les déchets qui se trouvent dans les fonds marins, avec l’aide de pêcheurs volontaires, qui sillonnent les côtes oranaises et capturent différ ents types de déchets dans leurs filets", a-t-elle encore expliqué.

Ces déchets, récupérés auprès de ces pêcheurs, serviront à identifier le ratio poissons-déchets, pour les étudier et tirer des indicateurs sur le type de déchets, les quantités, les fractions, et les sources potentielles. "Ces indicateurs serviront à tracer des plans d’action pour la lutte contre les déchets en milieu marin", a souligné Mme Beggar, ajoutant que l’AND a lancé, durant la même période et dans le même cadre, un deuxième projet, intitulé "EcapMed", qui s’occupe, quant à lui, de la caractérisation des déchets sur les plages.

Les deux projets seront clôturés, au cours du mois de décembre 2023, et les résultats seront transmis au ministère de l’Environnement, qui a mandaté l’AND à réaliser le projet.