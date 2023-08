Deux appels à témoin ont été lancés jeudi par les services de police de Tizi-Ouzou après l’arrestation de deux individus présumés impliqués dans deux affaires distinctes d'escroquerie, a-t-on appris auprès de la sûreté de wilaya.

Les services de la sûreté de Tizi-Ouzou informent les citoyens de l'arrestation de deux suspects, l'un est soupçonné d'avoir escroqué des commerçants et des citoyens en leur soutirant frauduleusement des sommes d'argent, le deuxième est impliqué dans des affaires d'escroquerie via les réseaux sociaux.

Les mêmes services appellent toute personne ayant été victime des actes de ces deux individus à se présenter au service de la BRI, à la sûreté de wilaya pour le cas de B. A, et à la sûreté de daïra de Tizi-Rached, pour l'affaire d’escroquerie via les réseaux sociaux, ou à la sûreté la plus proche à travers le territoire national, pour porter plainte ou apporter son témoignage dans ces deux affaires.

Aux deux appels, publiés sur la page officielle de la sûreté de wilaya sur les réseaux sociaux sont jointes les photos des deux individus interpellés.