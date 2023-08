Les femmes qui sont ménopausées à 40 ans ont trois fois plus de risques de souffrir de maladies chroniques quand elles atteignent la soixantaine. En moyenne, les femmes françaises sont ménopausées à 51 ans, et ce malgré l'augmentation de l'espérance de vie. Toutefois, certaines femmes sont confrontées à une ménopause précoce, avant 40 ans. Cette ménopause précoce peut être due notamment à des traitements (chimiothérapie et radiothérapie), une anomalie chromosomique (syndrome de Turner, X fragile) ou génétique ou encore une maladie auto-immune comme la maladie de Basedow ou la thyroïdite d'Hashimoto).

Or, une étude de de l'Université du Queensland, en Australie, laisse entendre que les femmes qui ont une ménopause précoce auraient trois fois plus de risques de souffrir de problèmes de santé lorsqu'elles atteignent la soixantaine. C'est le résultats d'une étude menée auprès de 1258 femmes australiennes, âgées de 45 à 50 ans en 1996 et qui ont été suivies jusqu'en 2016.

"Au cours des 20 années de suivi, 2,3% des femmes ont eu une ménopause prématurée. Par rapport aux femmes qui ont été ménopausées à l'âge de 50-51 ans, ces femmes atteintes de ménopause précoce étaient deux fois plus susceptibles de développer aux moins deux maladies chroniques(à l'âge de 60 ans, et trois fois plus susceptibles de développer ces maladies chroniques (diabète, ostéoporose, maladies cardiovasculaires...) après le cap de la soixantaine" soulignent les chercheurs. Les chercheurs étudient actuellement les facteurs de risque qui pourraient être ciblés afin de prévenir ou de ralentir le développement de problèmes de santé chez les femmes qui souffrent de ménopause précoce.