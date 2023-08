Autrefois présenté comme la panacée, le traitement hormonal de la ménopause (THM) est au cœur d’une vaste polémique depuis une vingtaine d’années, accusé d’augmenter les risques de cancer du sein et de maladies cardio-vasculaires.

Les médecins spécialistes de la ménopause tentent de réhabiliter ce traitement qui demeure le plus efficace pour lutter contre les bouffées de chaleur. Toutefois, aujourd’hui, de nombreuses femmes font le choix de vivre leur ménopause sans traitement. Yoga, acupuncture, hypnose ou encore phytothérapie….

De plus en plus d’études scientifiques démontrent les vertus bénéfiques de ces techniques alternatives sur certains symptômes.

Comment les femmes traversent-elles cette étape incontournable de leur vie ? Dans quels cas faut-il prescrire des traitements hormonaux ? Sont-ils sans risques ? Et quelles sont les méthodes naturelles les plus efficaces pour bien vivre sa ménopause ?

La ménopause est caractérisée par une baisse des hormones sexuelles que sont les oestrogènes et la progestérone. Les désagréments quotidiens peuvent être suivis de problèmes plus graves comme de l'ostéoporose ou encore une augmentation des risques cardiovasculaires. Les médecines douces et les compléments alimentaires peuvent aider à l'affronter.

Le magnésium est par exemple utile pour renforcer les os, les vitamines permettent de retrouver de l'énergie... Mais aussi la phytothérapie, l'homéopathie et l'aromathérapie peuvent aider.

1/6 - Sautes d'humeur ? Utilisez des huiles essentielles

Nuits agitées, difficultés à trouver le sommeil ou encore sautes d'humeurs sont des désagréments courants de la ménopause.

Pour les soulager, vous pouvez utiliser des huiles essentielles avec propriétés apaisantes comme la camomille, le basilic, la mélisse ou encore la sauge sclarée.

Soit en versant quelques gouttes dans une cuillère de miel, soit dans un diffuseur dans votre chambre par exemple.

2/6 - Des plantes pour retrouver sa libido

Sécheresse des muqueuses et baisse de libido sont deux symptômes de la ménopause. Pour apaiser ces désagréments, la phytothérapie est toute indiquée. Consommez du céleri, du ginseng, du gingembre ou encore de la graine de maca qui sont des boosters de libido !

3/6 - Attention aux boissons…

Un des meilleurs alliés de la ménopause, c'est l'eau ! Il est crucial d'en boire au minimum 1,5 litres par jour, hors tisanes et thés. Ensuite, faites attention à ce que vous buvez et évitez les boissons acidifiantes irritantes comme le café, l'alcool, les boissons gazeuses et/ou sucrées type sodas.

4/6 - L'homéopathie et l'acupuncture pour calmer les bouffées de chaleur

Les variations de températures sont très difficiles à gérer au moment de la ménopause. S'il existe des traitements médicamenteux, sachez que vous pouvez aussi vous orienter vers de l'homéopathie et de l'acupuncture pour les apaiser.

Deux méthodes sans effets secondaires ! Côté homéo, les plus recommandés sont : les granules de Lachesis, de lilum tigrum ou encore de belladona.

5/6 - Misez tout sur les oméga 3 !

Une étude datant de 2009 avait souligné l'intérêt des omégas 3 pour prévenir les symptômes de la ménopause. En effet, ces acides gras que l'on trouve essentiellement dans le poisson (saumon, hareng, sardines, maquereau) ont un rôle intéressant pour la protection des vaisseaux sanguins. Ils permettent de prévenir les maladies cardio-vasculaires, augmentent le taux de bon cholestérol. D'autre part, ils sont réputés pour aider à réguler l'équilibre émotionnel, souvent variable au moment de la ménopause.

6/6 - Faites du yoga des hormones !

Il date de 1991 et a été créé par Dinah Rodrigues, une yogathérapeute brésilienne. Elle a mis au point une série d'exercices permettant d'activer la production d'hormones féminines pendant la ménopause. Il faut dire qu'à l'époque, alors qu'elle avait 63 ans, son médecin avait remarqué qu'elle conservait un excellent dosage d'hormones. En produisant davantage d'oestrogènes et de progestérone, le corps lutte contre les bouffées de chaleur, l'irritabilité, les insomnies, la sécheresse de la peau et des muqueuses.