Une formation en Master professionnalisant spécialisé dans la "conservation et la restauration des biens culturels mobiliers", a été ouverte pour l'année universitaire 2023-2024 au profit des diplômés dans des disciplines artistiques ou universitaires ciblées, a annoncé le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué.

Cette formation postuniversitaire, organisée par l'Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels (Encrbc) de Tipasa, s'ouvre sur trente (30) postes d'emploi à pourvoir et le délais pour s'y inscrire s'étale du 8 août au 21 septembre 2023.

L'accès en classe de ce Master professionnalisant spécialisé se fera "sur la base d'un concours sur titre, par ordre de mérite, après étude de dossier et entretien", indique le communiqué. Un formulaire à remplir ainsi que toutes les informations et modalités d'inscription, dont la nature des études universitaires acquises permettant l'accès à cette formation postuniversitaire, sont mis à la disposition des postulants, sur le site électronique www.e ncrbc.dz.

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé en 2008, l'Ecole nationale supérieure de Conservation et de Restauration des Biens culturels (Encrbc) est placée sous la double tutelle des ministères, de la Culture et des Arts et de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.