Le rôle du moudjahid et défunt érudit Abderrahmane Chibane dans l'éducation pendant la Glorieuse guerre de libération et après l'indépendance a été mis en exergue lors d'une conférence tenue, mercredi à Alger, à l'occasion de la commémoration du 12e anniversaire du décès de cette personnalité scientifique et intellectuelle.

Lors de cette conférence organisée par l'Association Mechaâl Echahid au Forum du quotidien El-Moudjahid, le Secrétaire général (SG) de l'Association des Oulémas musulmans algériens, Kamel Boucenna, a affirmé que feu Abderrahmane Chibane était considéré comme l'un "des oulémas distingués de l'Algérie", mettant en avant "sa sincérité et sa fidélité à la ligne réformiste tracée par le savant Abdelhamid Ibn Badis tout au long de sa vie".

Il a expliqué que le défunt était "un érudit vénéré et un homme politique chevronné, aux qualités qui lui ont permis d'assumer de hautes fonctions de l'Etat", proposant la création de la "Fondation du Cheikh Abderrahmane Chibane" afin de préserver et faire connaître ses réalisations. De son côté, Dr Naoufel, le fils du savant Abderrahmane Chibane, a rappelé le rôle que son père avait accompli, au lendemain de l'indépendance, à la tête de la Commission nationale chargée de la recherche pédagogique appliquée, indiquant qu'il avait chapeauté, durant cette période, l'écriture de 20 ouvrages en littérature, en critique, en traduction et en éducation islamique.

Il a rappelé que son père avait "voué sa vie à la liberté et à l'épanouissement de l'Algérie, en veillant à la préservation des valeurs civilisationnelles éternelles", indiquant que ses œuvres "témoignent toujours de ses réalisations des années après son décès". Dans le même contexte, le vice-président de l'Association des oulémas algériens, Mohamed El-Hadi El-Hassani, s'est remémoré la personnalité "forte et souple" à la fois de feu Abderrahmane Chibane, faisant remarquer qu'il était "un véritable sage et politique chevronné".