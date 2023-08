L'Algérie célèbrera, vendredi, la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP), décrétée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance des rôles pionniers de l'institution militaire dans la protection de la patrie et l'accomplissement de ses nobles missions constitutionnelles pour assurer la sécurité globale conformément à une vision éclairée, et en consécration de sa cohésion perpétuelle avec le peuple algérien.

Les interventions héroïques des membres de l'ANP pour secourir et aider les citoyens encerclés par les feux de forêt qui ont touché récemment certaines régions du pays et qui ont été éteints en un temps record, avec le concours des agents de la Conservation des forêts et de la Protection civile, illustrent parfaitement cette cohésion. Dix militaires sont tombés en martyrs lors des opérations d'évacuation des citoyens piégés par les flammes, ce qui prouve une fois de plus la solidité des liens entre l'armée et la nation.

Ce drame qui a fait 34 victimes, a renforcé les valeurs de solidarité et d'entraide ent re les Algériens, en témoignent l'élan national de solidarité et les marques de sympathie envers les familles des victimes, civiles et militaires, à travers les messages de condoléances et de compassion qui ont submergé les réseaux sociaux, dont le message de condoléances du président de la République.

Des photos des victimes ont été postées ainsi que des vidéos immortalisant l'héroïsme et le courage des membres de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), affrontant les flammes et lors des opérations de secours, avant de parvenir à maîtriser les feux avec les moyens matériels et humains importants mobilisés.

L'Armée nationale populaire (ANP) demeure, depuis l'indépendance, "le porte-étendard des glorieux Chouhada et Moudjahidine", comme l'a souligné le président de la République dans son message à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, rendant hommage à la digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) "fièrement et dignement postée aux frontières et sur les fronts, pour défendre la Patrie et la Nation".

La cohésion du peuple algérien avec ses dirigeants dévoués et ses institutions constitutionnelles dont l'institution militaire, demeure "le seul garant de la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité du pays", comme l'a affirmé le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire lors d'une précédente occasion où il avait mis en avant "les nobles sentiments qu'éprouve le peuple algérien authentique et conscient envers la patrie qui a besoin des efforts de tous, des efforts basés sur l'entraide et la solidarité, mais aussi de l'engagement constant et total pour servir l'Algérie et contribuer à la sauvegarde de sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté nationale".

L'ANP connaît ces dernières années un bond important en matière de modernisation et de développement des capacités de combat et de professionnalisme, de développement de la ressource humaine et exécute un programme de préparation au combat avec rigueur et compétence, avec des exercices tactiques avec munitions réelles, tout au long de l'année. L'ANP a, également, réalisé des résultats remarquables en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé pour la défense des principes de la glorieuse Révolution, la sauvegarde de la souveraineté et de la sécurité du pays, et la protection des frontières, de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple, outre sa participation à la promotion de l'économie nationale à travers une stratégie étudiée visant à réaliser l'autosuffisance, satisfaire les besoins du marché national et développer une base industrielle nationale. Dans l'éditorial de son dernier numéro, la revue "El Djeich" a souligné que l'évaluation de la préparation opérationnelle des forces armées dans tous les exercices de simulation de combat réel exécutés récemment, jour et nuit, traduit "le progrès important réalisé sur tous les plans et la bonne coordination entre les différentes unités participantes ainsi que leur capacité à mener avec brio les différents combats", outre "la bonne maitrise des différentes armes et des équipements modernes de haute technologie, ce qui ne laisse aucun doute sur le niveau de préparation opérationnelle atteint par les différentes composantes de l'ANP". La revue a, en outre, indiqué que l'ANP a pu, dernièrement, "accomplir des réalisations importantes sur tous les plans, à la faveur d'une stratégie aux repères claires et d'un travail minutieux et continu, à travers la disponibilité de ses éléments à s'adapter en permanence aux développements, conscients des différents menaces sécuritaires qui pèsent sur notre pays et de la nécessité de consentir davantage d'efforts pour atteindre les plus hauts niveaux".

Historiquement, l'ANP se distingue des autres armées du monde par le fait qu'elle n'a pas été instituée par décret, un élément parmi d 'autres qui explique la portée profonde de la dimension nationale et du prolongement populaire de la digne héritière de l'ALN née de la matrice des souffrances d'un peuple qui a subi les pires épreuves et déclenché une des plus grandes révolutions de l'histoire contemporaine. Et c'est par attachement à cette glorieuse histoire, qu'a été promulgué le décret présidentiel N 22-217 du 8 juin 2022 portant institution de cette Journée nationale pour célébrer la conversion de l'Armée de libération nationale (ALN) en Armée nationale populaire (ANP), le 4 août 1962, et souligner la poursuite, "sans relâche", de l'institution militaire de son rôle "dans le processus d'édification du pays, de la sauvegarde de l'unité nationale et de l'indépendance, la défense de la souveraineté nationale et la préservation de l'intégrité territoriale". Cette journée nationale est célébrée au niveau de toutes les composantes de l'ANP, déployées sur l'ensemble du territoire national, à travers l'organisation de manifestations et d'activités, en reconnaissance aux martyrs et aux moudjahidine de la Guerre de libération bénie, aux martyrs du devoir national, aux grands invalides de la lutte antiterroriste, et aux éléments de l'ANP pour leur dévouement indéfectible et leurs sacrifices incommensurables.