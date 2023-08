Les Bourses mondiales se sont inscritesglobalement dans le rouge jeudi, comme la veille, pâtissant d'une vive remontée des taux longs sur le marché obligataire, ce qui refroidit les investisseurs sur le marché actions.

A New York, le Dow Jones a cédé 0,19%, le Nasdaq a perdu 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,25%. En Europe, les indices boursiers ont clôturé dans le rouge, Paris ayant lâché 0,72%, Francfort 0,79%, Londres 0,43% et Milan 0,94%.

"La correction sur le marché obligataire a affecté tous les actifs" jeudi, a souligné Jeanne Asseraf-Bitton, gérante chez BTF IM. Les cours du brut sont repartis en hausse après l'annonce de l'Arabie Saoudite d'une prolongation d'un mois de la réduction de sa production de pétrole d'un million de barils par jour.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a grimpé de 2,33%, pour finir à 85,14 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en septembre, a gagné 2,59%, à 81,55 dollars. Le bitcoin a conclu en progrès de 0,56% à 29.285 dollars.