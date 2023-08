La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’El Tarf prévoit une production d’environ 113.000 quintaux de raisin de table au titre de la saison agricole en cours, a-t-on appris mercredi auprès de cette instance.

La production de cette année dépasse de quelque 1.000 quintaux celle de la saison dernière en raison, entre autres, de l’augmentation de la superficie dédiée à la vigne qui est passée à 618 hectares à la faveur de la plantation de 57 hectares supplémentaires, a indiqué le responsable de l'information à la DSA Semcheddine Mekdiche.

L’augmentation attendue de la production de raisin de table s’explique également, a-t-il affirmé, par de nombreux facteurs, notamment le "soutien et l’accompagnement des producteurs par le ministère de l’Agriculture, les programmes de vulgarisation et l’encadrement technique". M. Mekdiche a également évoqué l’expérience acquise par les producteurs qui "utilisent désormais les techniques modernes et intensifient les plants par hectare en respectant le parcours technique".

La plupart des vergers de raisin de table sont concentrés dans les communes relevant des daïras de Dréan, de Besbès et de Boutheldja, a-t-il également fait savoir, ajoutant que les producteurs "entendent désormais relever le challenge de l’exportation". Des producteurs de raisin souhaitent la création d’un marché de gros qui leur permettrait de commercialiser leur produit sans avoir à se déplacer vers d’autres wilayas pour écouler leurs marchandises.