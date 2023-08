La production des poissons d’élevages à Oran sera renforcée par une nouvelle ferme aquacole spécialisée dans la production du tilapia rouge, un poisson d’eau douce, qui entrera vers la fin de ce mois d’août en production, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale de la pêche et de l’Aquaculture.

Implantée dans la commune d’El Kerma, cette ferme aquacole d’une capacité de production de 300 tonnes par an, est le fruit d’un investissement privé, a indiqué le Directeur local de la Pêche et de l’Aquaculture, Maghni Sandid Menouar. Encouragé par les autorités, l'élevage du tilapia rouge est une activité en plein essor en Algérie, a-t-il rappelé, ajoutant que le tilapia est un poisson facile à élever et à commercialiser. "Ce poisson a toute sa place dans les cuisines oranaises, en raison de la qualité de sa chaire et son prix compétitif", explique ce même responsable, ajoutant que "ce poisson surnommé le poulet aquatique, est connu pour sa capacité à produire une protéine de haute qualité à partir de sources protéiniques de faible qualité, ainsi que pour sa richesse en Oméga 3 et en vitamine D".

A not er que la wilaya d’Oran a procédé, au cours des dernière années, au lancement de trois projets d’élevage de tilapia rouge, deux des trois projets concernent la production d’alevins de tilapia rouge, alors que le troisième concerne l’engraissement de cette espèce de poisson.