Le Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) a lancé un concours national pour la meilleure conception d'une voiture électrique, en parachèvement du prototype élaboré par son équipe, a indiqué le directeur du CRTIC, Riad Badji.

Dans une déclaration à l'APS, M. Badji a expliqué que le concours intervient après l'achèvement de l'élaboration du prototype de la voiture électrique au niveau du laboratoire, précisant qu'il permettra de choisir la meilleure conception de ce modèle de voiture élaboré par des Algériens.

Et d'ajouter que "le prototype expérimental au niveau du laboratoire sera soumis aux modifications nécessaires pour passer à la deuxième version, où il sera axé sur l'élaboration d'un moteur de haute performance et d'un contrôleur avec les caractéristiques professionnelles de la voiture électrique".

Le concours est ouvert, a-t-il dit, aux professionnels, ingénieurs, étudiants et à toutes catégories ayant des compétences dans la conception mécanique assistée par ordinateur (CAO). Le concours concerne le design extérieur et intérieur d'une voiture électrique de type Hatchback 5 portes, avec comme caractéristiques techniques, une longueur hors tout de 4375 mm, une largeur sans rétroviseurs de 1795 mm et un empattement de 1440 jusqu'à 1520 mm. Quant à l'empattement des roues (distance entre l'axe des roues avant et arrière), il est de 2.640 mm, tandis que le diamètre des pneus est fixé à 16 ou 17 pouces. Pour le design interne du véhicule, le CRTI a laissé au designer la liberté de le concevoir. Selon le règlement du concours, le design proposé doit être créatif avec un cachet authentique.

Le concepteur doit envoyer son produit sous forme de dossier numérique sur le programme SOLIDWORKS. Celui-ci doit contenir l'assemblage des parties du véhicule avec un design 3-D, ainsi que les différentes parties constituant le véhicule (portes, pare-chocs, coffre arrière, etc.).

Les propositions des designs doivent être envoyées avant la date du 20 décembre 2023, via l'adresse électronique: [email protected]. Elles peuvent être déposées sous forme de CD-ROM à l'adresse du CRTI Département qualité, radioprotection et développement technologique, 4e étage, bureau n 408, route de Dély Brahim, Chéraga. Les designers présenteront séparément leurs produits (design interne et design externe) devant la commission des experts. Les résultats seront annoncés lors d'une cérémonie pour la remise des prix aux trois meilleurs designs.