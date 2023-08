La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée au prochain tour du Tableau Final du tournoi professionnel féminin "W60 Cordenons", organisé à Rome en Italie du 31 juillet au 6 août, en battant son adversaire espagnole Lucia Cortez Llorca (6-3, 6-4) dans un match qu'elle a plié après 1 heure et 51 minutes de jeu.

C'est la 3e fois que Ibbou rencontre l'Espagnole LIorca et les deux joueuses étaient à égalité de victoire: 2-1 (3-6, 6-3 6-4) pour Ibbou lors du W60 de San Bartolome de Tirajana en 2022 et 2-0 (6-1 6-2) pour l'Espagnole lors du W25+H Las Palmas de Gran Canaria en 2019.Et la victoire d'Inès Ibbou à Rome lui donne un petit avantage. Au prochain tour, Inès Ibbou affrontera l'Italienne Rosatello Camilla victorieuse de l'Espagnole Romero Gormaz (2-6, 6-4 et 6-2).

En double qui se joue en ce moment, Inès qui fait équipe avec l'Italienne Fossa Huergo Nicole affronte le double composé de la Britannique Appleton Emily et Amina Ashba. Avant d'atteindre le Tableau Final en simple, Ibbou est passée par la phase de qualification, où elle a remporté deux victoires, respectivement contre la Croate Silvia Njiric (5-7, 6-0, 6-1) et la Slovène Nika Radisic (6-3, 4-1).

Cette dernière ayant abandonné au milieu du deuxième set. Doté d'un prize-money de 60.000 USD, le tournoi qui se déroule en extérieur et sur terre battue, a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez la WTA. Parmi elles, l'Hongroise Reka Luca Jani, 155e mondiale et tête de série N1, ainsi que l'Italienne Nuria Brancaccio, 177e mondiale et tête de série N2.