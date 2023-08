La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République-Unie de Tanzanie, Mme Stergomena Lawrence Tax, a fait part, mardi à Alger, de l'attachement de son pays au développement des relations "historiques et solides" avec l'Algérie pour englober des domaines plus larges.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la ministre tanzanienne a mis en avant "les relations historiques solides" liant les deux pays, soulignant que sa rencontre avec le Président Tebboune avait permis d'évoquer "plusieurs questions". Les deux parties ont convenu de "renforcer et de développer les relations dans plusieurs domaines, dont l'enseignement, la santé, l'énergie, le pétrole et le gaz".

Après avoir souligné que les deux pays devront connaître un développement des échanges économiques bilatéraux comme convenu lors de cette rencontre, Mme Stergomena Lawrence Tax a invité les hommes d'affaires des deux pays à un échange de visites et à l'exploration des potentialités et des domaines d'investissement qu'offrent l'Algérie et la Tanzanie. La ministre tanzanienne a salué "l'appui important" de l'Algérie à son pays dans différents domaines, affirmant que les deux pays célèbreront le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Elle a révélé, dans ce sens, que l'inauguration officielle du siège de l'ambassade de Tanzanie à Alger aura lieu mercredi.