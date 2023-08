Une commission de wilaya chargée du suivi de la production céréalière et de l’accompagnement des agriculteurs activant dans cette filière stratégique a été créée mardi à Ouargla à l’issue d’une rencontre organisée par la Chambre locale d’agriculture.

Cette nouvelle commission est composée de membres représentant plusieurs organismes relevant du secteur de l’agriculture parmi lesquels la Direction des services agricoles (DSA), la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS), le Conseil professionnel de la filière céréales, l’antenne régionale de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), indique-t-on.

La commission s’engage à davantage écouter les céréaliculteurs de la wilaya, tout en contribuant à trouver des solutions efficaces à leurs préoccupations, affirme le président de la Chambre de l’agriculture, Moussa Hammani, qui a pris ses fonctions à la tête de cette instance.

Elle s’occupe aussi de l’accompagnement des agriculteurs ayant rencontré des difficultés lors de la concrétisation de leurs projets, en sus de l’exploitation des terres agricoles utiles, afin d’augmenter les capacités de la wilaya en la matière.

''On s'attend à obtenir de bons résultats en termes d’extension de la surface agricole consacrée à la céréaliculture dans la wilaya d’Ouargla en vue d’être un véritable pôle national en termes de production de céréales", estiment des responsables locaux du secteur.

La wilaya d’Ouargla a enregistré durant ces dernières années une évolution remarquable en ce qui concerne les surfaces agricoles dédiées à la céréaliculture, selon les données fournies lors de la rencontre. Il s’agit d’un total de 4.200,7 ha au titre de l’actuelle saison agricole, contre 3.337 ha durant la saison l’ayant précédée, alors que le nombre de céréaliculteurs a passé de 74 à 82 de 2022 à 2023, précise-t-on de même source.

Cette évolution a eu un impact positif sur la production céréalière réalisée dans la wilaya qui a dépassé les 136.000 quintaux, souligne-t-on.