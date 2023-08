La 17e fête du bijou de la commune d’Ath Yenni, à 35 km au sud-est de Tizi-Ouzou, prévue initialement du 27 juillet au 5 août puis annulée suite aux derniers incendies de forêt,

aura finalement lieu du 10 au 19 du mois courant, a-t-on appris mercredi auprès

des organisateurs.

C'est ce qu'a affirmé le président de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Ath Yenni, Abdellah Djennane.

"Reportée en raison des dramatiques incendies ayant touché certaines wilayas, la fête du bijou, placée cette année sous le thème +Bijou d’Ath Yenni, vecteur de développement local+, est désormais prévue du 10 au 19 du mois en cours", a-t-il précisé.

Pour rappel, 135 bijoutiers d’Ath Yenni ont confirmé leur participation à cette manifestation culturelle et commerciale.

Une quarantaine d'autres artisans représentant d’autres métiers traditionnels tels que la tapisserie, la poterie et la vannerie, y sont également attendus, selon le même responsable.

Outre Tizi-Ouzou, des participants de 15 autres wilayas dont Tamanrasset, Ouargla, Boumerdes, Alger, Adrar, Timimoune, Annaba, Mostaganem et Sidi Bel Abbes, prendront part à la manifestation qui s'ouvrira jeudi prochain (10 août) au CEM "chahid Larbi Mezani".

S’agissant du programme concocté pour cette fête, outre une exposition-vente de produits de l’artisanat dont les fameux bijoux d’Ath Yenni faits à base d’argent et décorés de coraux et d’émaux, il est également prévu des conférences en rapports avec la thématique de cette édition (Bijou et développement local).