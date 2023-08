Les travaux de la 5e session de la Commission mixte de la coopération algéro-tanzanienne ont débuté, mardi au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous

la présidence conjointe du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale

à l'étranger, M. Ahmed Attaf et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

est-africaine de la République unie de Tanzanie, Mme Stergomena Tax.

Dans son allocution d'ouverture, M. Attaf s'est dit convaincu que l'engagement commun entre le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan et les étapes importantes et constantes franchies par les deux pays sous leur conduite en matière de réformes politiques et économiques,"constituent le garant principal, à même de conférer une nouvelle dynamique au processus de coopération entre l'Algérie et la Tanzanie et de lui donner un fort élan dans les domaines prioritaires pour notre action commune".

Le ministre des Affaires étrangères s'est félicité de la qualité des relations algéro-tanzaniennes dan s leurs volets politique et diplomatique, et de leurs perspectives prometteuses dans les domaines économique et social qui exigent des deux parties davantage d'efforts pour une exploitation optimale des opportunités de coopération et d'intégration qu'offrent les économies des deux pays.

Il a souligné que la qualité des relations entre les deux pays se traduit également par la convergence des positions concernant les questions du continent africain, et l'engagement commun des deux pays à "contribuer activement à la réalisation des objectifs de sécurité, du développement et de l'intégration en Afrique".

Il a en outre souligné que les défis croissants et l'aggravation des conflits dans le continent, récemment étendus à la République du Niger, pays frère et voisin et compliquant la situation précaire dans toute la région du Sahelo-saharienne, nécessitent davantage de concertation et de coordination pour renforcer les consensus stratégiques dans les positions de nos deux pays quant à la nécessité de cristalliser des solutions purement africaines aux problèmes africains, aussi difficiles, sensibles et complexes soient-ils". M. Attaf a affirmé la poursuite de la coordination entre l'Algérie et la Tanzanie sur les développements enregistrés en Libye, au Mali et au Soudan, et sur les perspecti ves de mettre un terme aux souffrances du peuple sahraoui dans la dernière colonie africaine, saluant à cette occasion "l'engagement ferme de la République unie de Tanzanie à soutenir la lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies et de l'Union africaine.

Pour sa part, la ministre tanzanienne a salué les efforts consentis par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune en vue de hisser les relations bilatérales à leur plus haut niveau, exprimant la volonté de son pays de renforcer et de promouvoir la coopération bilatérale.

Sur le plan économique, la ministre tanzanienne a appelé les hommes d'affaires algériens à investir dans son pays, soulignant que ce dernier offre des incitations dans ce domaine.

Les travaux de la 5e session de la Commission mixte algéro-tanzanienne qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays frères, se poursuivent à huit clos entre les délégations de haut niveau des deux pays .