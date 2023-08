Le CR Belouizdad livrera sa dernière rencontre de la Coupe du Roi Salmane des clubs de football, en affrontant le Koweït SC, jeudi (14h00 algériennes) à Damac (Arabie saoudite) pour le compte de la 3e et dernière journée (Gr. D), avec l'ambition de "sauver sa participation", suite à son élimination précoce de la compétition.

Les gars de "Laquiba" qui n'ont pas évolué lors des deux premières sorties sur leur véritable valeur, aussi bien en championnat de Ligue 1 algérienne, ou en Ligue des Champions africaine, comptent, sous la direction du coach belge, Sven Vandenbroeck, quitter le tournoi "honorablement", face aux Koweitiens avec lesquels ils partagent la dernière place du groupe avec zéro point.

Lors des deux premiers revers concédés devant respectivement le Raja et Al-Wahda émirati sur le même score (1-2), matches, qui les avaient mis hors course, les Belouizdadis tenteront ce jeudi de renouer avec la victoire, objectif recherché également par son adversaire koweitien. En prévision de cette 3e sortie, Sven Vandenbroeck a déclaré dans une conférence de p resse, " que son équipe fera tout son possible pour remporter la victoire afin d'effacer les deux défaites, et qu'il donnera cette fois-ci la chance à des éléments qui n'ont pas eu l'opportunité de jouer afin de prouver leur valeur, tout en comptant sur les meilleurs éléments de ses deux premiers matchs".

" Nous allons jouer pour la gagne, afin de sauver l'image du club. Certes, la rencontre sera compliquée, car le niveau de l'adversaire est meilleur qu'on le pensait, et qui dispose surtout de deux attaquants dont il faut se méfier. Mais toutefois, nous sommes en mesure de gagner, vu que le niveau des deux équipes est rapproché", a t-il déclaré.

Et d'ajouter: " Nous avons livré des matches très intéressants qui nous seront utiles pour le championnat, même si nous sommes toujours à la recherche de quelques éléments capables de donner un plus".

L'entraîneur belge a indiqué après la défaite devant Al-Wahda, qu'il "analysera tous les détails après le tournoi, avant d'avoir une idée assez précise sur son effectif, en attendant de prendre avec les responsables du club les décisions qui s'imposent, en prévision du championnat de Ligue 1 Mobilis" .

"Ce tournoi a été une bonne leçon pour l'avenir, mais il faudrait revoir certaines choses, concernant notamment les joueurs qui ont beaucoup joué, dont certains ont eu des blessures, et d'autres épuisés. Une longue saison avec des objectifs divers nous attend", a t-il conclu.

L'autre match du groupe D, mettant aux prises Al-Wahda au Raja se déroulera à Abha (14h00) déterminera le club qui prendra la 1re place du groupe.

La Coupe du Roi Salmane des clubs de football, qui se joue dans trois villes: Abha, Baha, et Taïf, enregistre la participation de 16 clubs, répartis en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale prévus les samedi 5 et dimanche 6 août 2023.

Les demi-finales se joueront le mercredi 9 août à Abha et Taïf, alors que la finale aura lieu le samedi 12 août dans un stade à désigner. L'Union arabe de football (UAFA) avait annoncé début février le lancement d'une nouvelle compétition pour les clubs baptisée la Coupe du Roi Salmane des clubs, pour une dotation globale de 10 millions de dollars, dont 6 millions pour le vainqueur final.

La Coupe du Roi Salmane des clubs est une suite historique de cette compétition arabe des clubs lancée en 1982, et dont le nom a changé entre la Ligue des champions arabes, la Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe, le Coupe de l'Union arabe, la Coupe de l'Emir Fayçal Ben Fahd, ou encore la Coupe Zayed des clubs champions.

Le CRB a été sacré du titre national de la saison 2022-2023, pour la 4e saison de rang et la 10e durant dans son histoire.