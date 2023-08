Le ministère de l'Education nationale a informé, mardi dans un communiqué, les candidats inscrits sur la plateforme numérique du ministère pour les postes d'enseignant de l'éducation physique et sportive et de langue anglaise au cycle primaire que la période de dépôt des dossiers de candidature au niveau des centres qui seront désignés et annoncés mercredi par les directions de l'éducation nationale, a été fixée du 3 au 17 aout 2023.

Les candidats doivent remplir un formulaire d'inscription téléchargeable sur la plateforme numérique via le compte de l'intéressé, et fournir une copie du diplôme de licence en la spécialité requise, en plus d'un certificat de résidence.

Pour les candidats de sexe masculin, le dossier doit également inclure un document justifiant la situation vis-à-vis du service national, précise la même source.