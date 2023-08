Une nouvelle caravane de solidarité avec les victimes des incendies de Bejaia organisée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, a été lancée, mardi, à partir du siège de cette institution élue. La caravane est composée de trois camions semi-remorques et d’une vingtaine d’autres véhicules entre camions et fourgons, chargés de divers produits collectés en fonction des besoins exprimés par les régions sinistrées par les incendies, dont des denrées alimentaires et des appareils électroménagers, a expliqué le président de l’APW, Mohamed Klaleche.

Il a indiqué qu’un des camions transporte des matériaux de construction. "Un besoin en matériaux de construction est parvenu à l’APW, et nous avons fait un appel aux bienfaiteurs pour nous les procurer. Nous avons réussi à envoyer un premier chargement en attendant de collecter davantage", a-t-il dit. Cette opération est "un devoir envers les sinistrés, et une dette rendue à ceux qui, des quatre coins du pays, ont volé au secours de Tizi-Ouzou en août 2021, lorsque des incendies meurtriers avaient ravagé la wilaya causant l a mort de dizaine de personne (citoyens et militaires)", a déclaré le président d’APW. D’autres caravanes seront organisées prochainement au profit des autres wilayas, Jijel, Boumerdes et Bouira, touchées par les incendies de la semaine dernière, a-t-il fait savoir.

Pour rappel, les services de la wilaya avaient envoyé, dimanche dernier, vers Bejaia, une caravane constituée de 15 véhicules, dont 8 semi-remorques, 3 camions frigorifiques, trois camions de 2,5 tonnes et un fourgon, transportant plus de 150 tonnes de divers produits de première nécessité.