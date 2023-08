Cinquante et une (51) personnes ont trouvé la mort et 1898 autres ont été blessées dans 1358 accidents de la circulation survenus durant la période du 23 au 29 juillet, à travers le territoire national, indique mardi, un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sidi Bel Abbes avec cinq (05) personnes décédées sur les lieux des drames et 48 autres blessées, suite à 23 accidents de la route, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué 3662 interventions pour l'extinction de 2430 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (397 incendies), Blida (185) et Annaba (131).

Enfin, 6470 autres interventions diverses ont été effectuées, durant la même période, pour le sauvetage de 469 personnes en situation de danger et l’exécution de 5691 opérations d’assistance, conclut le communiqué.