Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé, ce lundi, une visite officielle en Fédération de Russie, à l'invitation du Général d'Armée Choigou Serguei, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Sur invitation de Monsieur le Général d'Armée Choigou Serguei, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l'Armée nationale populaire, entame une visite officielle, à partir d’aujourd’hui lundi 31 juillet 2023, en Fédération de Russie", précise la même source. Cette visite qui s’inscrit dans le cadre du "renforcement de la coopération entre l’Armée nationale populaire et les Forces armées russes, permettra aux deux parties d’examiner les questions d’intérêt commun", ajoute le communiqué.

Le Général d’Armée a été reçu à l'aéroport de Moscou par le Général d'Armée Alexander Fomine, Vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, et Dimitri Chugaev, Directeur du Service fédéral de Coopération militaire et technique de la Fédération de Russie où le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire a eu un accueil officiel, aux cotés du Vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie.

Les deux responsables ont écouté les hymnes nationaux de l'Algérie et de la Russie avant de suivre un défilé militaire exécuté par des unités de l'Armée russe. Le Général d’Armée a eu une rencontre au salon d'honneur de l'aéroport avec le Général d’Armée Alexander Fomine, Vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, et Dimitri Chugaev, Directeur du Service fédéral de Coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Russie, conclut le communiqué.