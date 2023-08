L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a une nouvelle fois sonné l'alarme face à un été marqué par des conditions météorologiques extrêmes dans l'hémisphère Nord, causant des dommages importants à la santé des populations et à l'environnement. La semaine dernière, des scientifiques de l'agence des Nations unies et du service Copernicus sur le changement climatique de la Commission européenne ont déclaré que de nouvelles données montraient que le mois de juillet était en passe de devenir le mois le plus chaud jamais enregistré.

L'OMM a indiqué que la température dans la province chinoise de Xinjiang avait atteint 52,2 C le 16 juillet, établissant ainsi un nouveau record national. La ville américaine de Phoenix a également connu 31 jours consécutifs de températures supérieures à 110 F, soit environ 43,3 C. Les températures de surface de la mer ont atteint de nouveaux records, avec de graves vagues de chaleur marine en Méditerranée et au large de la Floride. De nombreuses régions de la Floride, dont la ville de Miami, ont été touchées par une vague de chaleur prolongée et record.

"Les phénomènes météorologiqu es extrêmes, de plus en plus fréquents dans un climat qui se réchauffe, ont des répercussions majeures sur la santé humaine, les écosystèmes, l'économie, l'agriculture, l'énergie et l'approvisionnement en eau.

Il est donc de plus en plus urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi rapidement et aussi profondément que possible", a déclaré le Secrétaire général sortant de l'OMM, Petteri Taalas. "En outre, nous devons redoubler d'efforts pour aider la société à s'adapter à ce qui est malheureusement en train de devenir la nouvelle normalité", a-t-il ajouté.