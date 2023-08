Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, lundi dans un communiqué, l'ouverture de 250 postes d'emploi au niveau central et local, et dans les instituts sous tutelle, au profit des diplômés des universités et instituts supérieurs dans plusieurs spécialités.

"Dans le cadre du renforcement des capacités des ressources humaines du ministère de l'Agriculture et du Développement rural au niveau central et local, et dans les instituts sous tutelle, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, annonce l'ouverture de 250 postes d'emploi au profit notamment des diplômés des universités et des instituts supérieurs dans plusieurs spécialités", lit-on dans le communiqué. Il s'agit des spécialités Santé publique vétérinaire, Ingénieur agronome, Informatique et Gestion des forêts, précise la même source.

Ces postes contribueront au "renforcement de l'encadrement des différents programmes du secteur, notamment ceux relatifs à la protection et à la modernisation de la santé publique, à la numérisation du secteur et à la relance des différentes fi lières agricoles stratégiques, ainsi qu'à la préservation du couvert végétal", conclut le communiqué.