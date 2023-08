Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, lundi au siège du ministère, la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine de la République unie de Tanzanie, Mme Stergomena Tax, en visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui intervient à la veille de la 5e session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays qui sera coprésidée par M. Attaf et son homologue tanzanienne, les deux parties ont passé en revue "plusieurs questions inhérentes aux relations algéro-tanzaniennes, ainsi que les derniers développements sur les plans continental et international", ajoute le communiqué.

Les deux responsables ont évoqué, en particulier, les développements de la crise au Niger et les derniers développements en Libye et au Mali, et dans la région du Sahel de manière générale, outre la question de décolonisation au Sahara Occidental, précise le document.

L'accent a également été mis sur les répercussions de la crise entre la Russie et l'Ukraine sur l'Afrique, notamment en termes de menace sur la sécurité alime ntaire et énergétique des pays du continent, conclut le document.