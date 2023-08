La présentation de la générale de la nouvelle pièce Diwane El Garagouz du théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma auralieu durant la première semaine du mois d’août, apprend-on lundi auprès de l’administration de ce théâtre.

La générale de cette pièce mise en scène par Ahmed Merzougui à partir d’un texte du défunt Abderahmane Kaki sera présentée à Constantine, car le bâtiment du théâtre régional de Guelma étant en cours de réaménagement a précisé à l’APS le chargé de communication de ce théâtre Amine Guernine.

Produite avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, Diwane El Garagouz sera la deuxième production du théâtre régional de Guelma pour l’année 2023 après la pièce pour enfants Madinat Ezzoumourod. Pièce du genre commedia dell'arte, basée sur l’improvisation des comédiens, Diwane El Garagouz est un conte mythique relaté sur scène dans un style attachant par les comédiens, selon Amine Guernine qui a souligné que l’adaptation dramatique du texte original a été effectuée conjointement par le critique Abdelwahab Bouhmam et le réalisateur Ahmed Merzougui.

Le conte aborde l’histoire d’un roi qui part en guerre et resta absent pendant 18 ans laissant au palais son épouse enceinte de jumeaux (un garçon et une fille) qui seront à leur naissance jetés par leur grand-mère dans une rivière. Les petits seront recueillis par une famille humble et, devenus grands, ils rechercheront leur père.