La Commission de lecture et de soutien aux projets cinématographiques relevant du ministère de la Culture et des Arts a annoncé la liste des 37 projets bénéficiant d'un soutien financier au titre

"Il s'agit de 37 projets validés, d'un coût de 636.500.000 DA", répartis sur 12 projets de longs métrages, 6 projets de courts métrages, 9 projets de production de films documentaires, 6 projets de soutien à l'écriture de scénarios, 4 projets de soutien en post-production pour la réalisation de longs métrages", ajoute le communiqué.

"L'opportunité est ainsi offerte aux jeunes talents du 7e art pour réaliser des courts métrages, sans la condition de réalisation préalable d'œuvres cinématographiques, et ce en application des recommandations des assises nationales du cinéma tenues en avril 2023", indique le communiqué, soulignant que "100% des projets d'écritu re de scénarios déposés ont été validés".

Dans le cadre des aides de l'Etat dédiées à la promotion des arts et de la littérature, à la publication de livres et au cinéma, le ministère de la Culture et des arts a reçu 43 projets de longs métrages, 20 projets de courts métrages, 27 projets de production de films documentaires, 6 projets de soutien à la lecture et 7 projets de soutien en post-production.