Quelque 846822 électeurs sont attendus aux urnes pour les élections générales (présidentielle et législatives et municipales) du 26 août prochain au Gabon, a annoncé dimanche soir le ministre d’Etat en charge du ministère de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha. "Ils sont repartis en 830729 électeurs sur le territoire national et 16093 à l'étranger.Les électeurs seront répartis sur 2918 bureaux de vote", a indiqué le ministre.

Selon la même source, 688702 électeurs avaient été enregistrés, lors de la dernière révision électorale de 2018. "Il y a donc une augmentation du collège électoral de l’ordre de 158 120 nouveaux électeurs ou primo-électeurs, il y a les jeunes qui ont eu 18 ans en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, mais également ceux qui sont au-delà de cette majorité électorale, mais qui ne s’étaient jamais inscrits" a-t-il fait savoir. Pour rappel, 19 candidatures ont été retenues par le CGE pour la présidentielle du 26 août prochain.