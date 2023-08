L'Autorité de l'aviation civile du Soudan a prolongé la fermeture de l'espace aérien du pays jusqu'au 15 août, à l'exception des vols d'aide humanitaire et d'évacuation, a annoncé lundi l'aéroport international de Khartoum dans un communiqué.

L'espace aérien du Soudan est fermé depuis le déclenchement des affrontements à la mi-avril, les systèmes de navigation aérienne de l'aéroport ayant été affectés par le conflit entre les deux parties belligérantes.

Le 15 avril, un conflit armé a éclaté entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR), entraînant plus de 3.000 décès et plus de 6.000 blessés, selon les chiffres publiés par le ministère soudanais de la Santé.

D'après les estimations des Nations Unies, plus de 3 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays depuis le début du conflit au Soudan.