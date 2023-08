La Chambre nationale de l'Agriculture organise, du 1 au 4 novembre prochain au Palais des expositions à Alger, le Salon international des dattes en vue de faire connaitre et promouvoir le produit national et la filière dattes, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Organisé sous la supervision du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, cet évènement économique est à même de "constituer un appui important à cette filière, mais aussi permettre de se positionner sur les marchés internationaux, outre le renforcement du partenariat et de la coopération en vue d'augmenter le volume des exportations dans ce domaine", a précisé la même source. La manifestation vise à promouvoir les dattes algériennes, notamment "Deglet Nour", mais également à offrir des opportunités d'investissement à travers des rencontres entre les intervenants dans cette filière.

La Chambre nationale d'Agriculture vise, à travers cet évènement économique à valoriser la Datte comme produit source de revenues supplémentaires en devises et à diversifier les exportations, selon la même source. L'Algérie occupe une place très importante parmi les pays producteurs et exportateurs de dattes dans le monde.

Elle dispose de plus de 800 variétés de dattes. L'Algérie a occupé la première place en termes de qualité, notamment grâce à "Deglet Nour" de qualité supérieure et mondiale, a conclu le communiqué.