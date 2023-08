Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, s'est rendu, lundi en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaouter Krikou, à l'Hôpital des Grands Brûlés "Said Chibane" à Zéralda (Alger), pour s'enquérir de l'état de santé des blessés des derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays.

Lors de cette visite, les ministres se sont également enquis de l'état de santé et de la prise en charge des blessés évacués de Tamanrasset suite au tragique accident de la circulation survenu, récemment, dans cette wilaya du sud du pays. M. Merad s'était rendu auparavant, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Ain Benian (Alger), pour présenter ses condoléances aux familles des huit (8) victimes des incendies. Le ministre a réaffirmé à cette occasion "l'attachement des pouvoirs publics à accompagner les familles des victimes pour surmonter cette pénible épreuve".