L'Argentine paiera lundi une échéance de 2,7 milliards de dollars dans le cadre de son accord avec le FMI, en utilisant des yuans et un prêt-relais de la Banque interaméricaine de développement (BID), ce qui lui permettra de préserver ses faibles réserves de dollars, a annoncé le ministre de l'Economie Sergio Massa.

"L'Argentine ne va pas utiliser un seul dollar de ses réserves pour payer l'échéance d'aujourd'hui", a déclaré M. Massa dans un message enregistré diffusé sur les réseaux sociaux. Le Fonds monétaire international (FMI) avait annoncé la semaine dernière le versement de 7,5 milliards de dollars supplémentaires à l'Etat argentin, correspondant aux cinquième et sixième examen du programme d'aide à destination du pays sud-américain, dont le total s'élève à 44 milliards de dollars.

La décision doit encore être approuvée par le conseil d'administration du Fonds qui se réunira au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août. Le paiement de lundi sera effectué grâce à un prêt-relais de 1 milliard de dollars accordé par la BID, le reste provenant d'un accord de swap de yuans avec la Chine, a précisé le ministre. "Nous préservons ainsi nos réserves (de dollars) pendant une année où au problème de la dette s'est ajoutée la pire sécheresse de l'histoire, qui nous a coûté plus de 20 milliards de dollars en exportations et plus de 5 milliards de dollars de revenus pour le secteur public national", a-t-il ajouté.